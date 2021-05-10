الغانمي يتوعد بإجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين

2021/05/10 | 13:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، أن كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم، فيما توعَّد بإجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس اجتماعاً في قيادة المقر المتقدم بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري ومحافظ كركوك […]

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