2021/05/10 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع الادبي للعام الدراسي 2020 – 2021 .ونشرت الوزارة، الرابط أدناه لمعرفة النتائج: https://drive.google.com/drive/folders/16T0baCEcs-ewcokyS7STh0MczDP75dkX?usp=sharing

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الإمتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي بفرعه الأدبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الإمتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي بفرعه الأدبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الإمتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي بفرعه الأدبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).