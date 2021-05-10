التربية تنشر رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي (الفرع الادبي)

2021/05/10 | 13:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة التربية، رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع الادبي للعام الدراسي 2020 – 2021 .

https://drive.google.com/drive/folders/16T0baCEcs-ewcokyS7STh0MczDP75dkX?usp=sharing

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