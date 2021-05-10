يونامي: توفير مياه الشرب للعراقيين

2021/05/10 | 13:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اتفاقاً مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية التابع للحكومة العراقية لتزويد سكان ناحية الإسحاقي في صلاح الدين بمياه الشرب.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " سيتم استخدام نحو 1.25 مليون دولار قدمها البنك الإسلامي للتنمية الى صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من الارهاب، في إعادة تأهيل محطة مياه ناحية يثرب في صلاح الدين التي أصيبت بأضرار شديدة في الصراع ضد تنظيم داعش"، موضحة، ان الاتفاق سينفد من خلال مشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يدعم عودة النازحين في خمس محافظات تحررت من تنظيم داعش عبر مشاريع إعادة الاستقرار، كإعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم سبل العيش، واعمال البلديات، ونشاطات التماسك المجتمعي.

وتقول زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "منذ أن بدأنا برامجنا لإعادة الاستقرار في منتصف عام 2015، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق جنباً إلى جنب مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في المهمة الصعبة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع ضد تنظيم داعش.



ومع اكتمال العمل في نحو 3,000 مشروع لدعم 11 مليون عراقي، يواصل البرنامج تلبية متطلبات الاستقرار الملحة في المجتمعات الضعيفة.



ويرسم اتفاق اليوم المهم الطريق إلى شراكة متنامية بين البرنامج الإنمائي والصندوق.



ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق لإعادة السلام والاستقرار إلى العراق".

وتضيف السيدة زينة علي أحمد: "نرحب أيضاً بالتعاون الجديد مع البنك الإسلامي للتنمية الذي قدم بسخاء أموالاً ستتيح لنحو 80,000 من سكان المنطقة الحصول على حاجتهم من مياه الشرب النظيفة والآمنة".

وقال ئیس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العملیات الأرھابیة، الدكتور محمد ھاشم العاني بالقول: " یسعدنا أن نشھد تواصل الجھود الدولیة الجدیة والمساعي الأقلیمیة المخلصة في دعم العراقي في برامجه المتواصلة في مجال إعادة الأعمار والتعاون المجتمعي ."

مضيفاً "إن الاتفاق بین صندوق إعادة الأعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفیر میاه صالحة للشرب في منطقة الأسحاقي یكتسب من درجات الأھمیة القصوى لجدیة ھذا القطاع إذ أن میاه الشرب والصالحة للاستهلاك لا تقدر بثمن.

واختتم العاني القول: "في ھذا الصدد نغتنم الفرصة لتأكید التعاون والتنسیق المشترك ودعمنا المسبق لكل الأطراف الدولیة والتي تود وتساھم فعلا یداً بيد مع العراق حالیا أو مستقبلا في برامج إعادة الأعمار والتعافي والتنمیة الحضریة وھذا ما یسعدنا أن نشید به الیوم من مبادرة كریمةٍ من بنك التنمیة الأسلامي وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي."

وضمن برنامج إعادة الاستقرار، أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قرابة 200 مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه في كل أنحاء المناطق المحررة في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ووفر لأكثر من 3.5 مليون نسمة تحسين إمكانية الحصول على المياه.



وجاري العمل أيضاً في 50 مشروعاً آخر.

PUKmedia عن يونامي

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