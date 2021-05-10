نائب: تباطؤ بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية

2021/05/10 | 13:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاثنين، وجود تباطؤ في تنفيذ مفردات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضح النائب آلي لـPUKmedia: انه وبعد مصادقة مجلس النواب على الموزانة الاتحادية لعام 2021، هناك تباطؤ في تنفيذ القانون، خاصة ما يتعلق بحصة اقليم كوردستان فيه، محملا حكومتي الاتحادية والاقليم مسؤولية التباطؤ بشان المادة الـ 11 في الموزانة والتي ابرمت باتفاقية سياسية.

واضاف: ان الانتخابات المقبلة وبدء الحملات الدعائية لبعض اطراف اسياسية من اسباب اخرى لتأخير تفنيذ قانون الموازنة المالية للعام الجاري، مستبعدا ارسال بغداد حصة اقليم كوردستان قبل اجراء مباحثات جديدة بين الجانبين.

PUKmedia ترجمة

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