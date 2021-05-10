خبراء تغذية: من الأفضل للمدخنين عدم تناول الجزر والبندورة

2021/05/10 | 13:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد خبراء التغذية بأن البندورة والجزر من المصادر الرئيسية لمضادات الأكسدة، ومن الضروري تناولهما لتعزيز صحة الجسم بشكل عام، ولكن ليس من قبل الجميع.يوصى الخبراء باستهلاك الجزر والبندورة حتى تتاح لخلايا الجسم فرصة التجدد، الأمر الذي يسهم في إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، ومع ذلك، فإن تلك النظرية لا تنطبق على المدخنين، […]

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