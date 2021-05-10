الشرق الأوسط غير مقبل على تحولات جذرية إيجابية

2021/05/10 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباحثات والاتصالات السرية والعلنية التي جرت في الاسابيع الماضية بين بعض دول الشرق الاوسط المتنازعة منذ سنوات، دفعت ببعض المعلقين للقول بان المنطقة مشرفة على تحولات سياسية واعدة يمكن ان تخلق اجواء ايجابية جديدة لتخطي النزاعات المكلفة بشريا وماديا، ولتأسيس علاقات تعاونية سياسيا واقتصاديا وخاصة اذا لعبت واشنطن دورا سياسيا لضمان نجاحها.هذا التقويم الايجابي متسرع ويعكس تمنيات اصحابه أكثر مما يعكس الواقع المعقد في المنطقة وتاريخها القريب، خاصة وان اللاعبين الذين زجوا المنطقة في نزاعات دموية في الي

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