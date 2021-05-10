العمل تطلق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرَي أيار وحزيران مع المكافأة

2021/05/10 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي ايار وحزيران من العام ٢٠٢١ ابتداءً من مساء يوم الاثنين الموافق ١٠-٥-٢٠٢١.وبين الركابي ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها مع مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر.

يتبع .



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