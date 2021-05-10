2021/05/10 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين، رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع الادبي للعام الدراسي 2020 - 2021

للاطلاع على النتائج اضغط هنــــــــــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برابط مباشر.. نتائج امتحانات السادس الإعدادي التمهيدي الفرع الأدبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برابط مباشر.. نتائج امتحانات السادس الإعدادي التمهيدي الفرع الأدبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).