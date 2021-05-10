الموقع الوظيفي للمقهورين في منظار غيلان الهيمنة - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/10 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو الدور الوظيفي للفئات المهيمن عليها والمراد منها القيام به بحسب منظار الفئات المهيمنة على السلطة و الثروة و الإعلام في المجتمع؟مصعب قاسم عزاوي: إذا وضعنا جانباً الأهداف والواجبات المرحلية في أجندة الهيمنة التي قد تتباين حسب شروط كل بقعة جغرافية في أرجاء المعمورة، فإن الهدف ا ......





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