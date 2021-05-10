الجواز الجزائري لا يعني الجنسية الجزائرية / قضية ابراهيم غالي زعيم البوليساريو نموذجا - سعيد الوجاني

2021/05/10 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني اثار تواجد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بإسبانيا ، وحمله للجواز الجزائري باسم آخر غير اسمه الحقيقي ، ردود أفعال استهلكت كل السجال السياسي الإعلامي بين مندد وبين مؤيد ..



لكن للأسف فالجميع انطلق في (تحليله ) للقضية من اعتبارات ذاتية ، واحيانا جاهلة ، جاهلين الوضع والاطار القانوني الذي يخضع له إبراهيم غالي ، كحامل لجواز سفر جزائري ، وباسم غير اسمه الحقيقي ...



أي ظلا بعيدين عن ملامسة اصل المشكل ......





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