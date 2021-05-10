نقابة الصحفيين تطالب بالكشف عن مرتكبي محاولة اغتيال الصحفي احمد حسن

2021/05/10 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

استنكرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، محاولة اغتيال الصحفي احمد حسن في الديوانية، فيما طالبت بالكشف عن الجناة.

وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إنها "تستنكر محاولة الاغتيال التي استهدفت الزميل احمد حسن مراسل قناة الفرات الفضائية في الديوانية فجر اليوم الاثنين"، مبينة أن "النقابة طالبت السلطات الأمنية ذات العلاقة ببذل جهودها من اجل كشف ملابسات الحادث وفضح مرتكبيه وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

ودعت النقابة "السلطات المسؤولة الى اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من استهداف الصحفيين وإيقاف تلك الجرائم التي تستهدف حملة الأقلام الشريفة والكلمة الصادقة وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني ونقل الحقائق الى الرأي العام بكل دقة وموضوعية".

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