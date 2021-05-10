الموافقة على 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في سوريا

2021/05/10 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا قبول طلبات 3 مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري نهاية الشهر الجاري .

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، في مؤتمر صحافي عقد في دمشق اليوم الإثنين إن”المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم عبد الله سلوم عبد الله، بشار حافظ الأسد، محمود أحمد مرعي”.

وأشار إلى أن المحكمة حددت الحملة الانتخابية للمرشحين من 16 إلى 24 من الشهر الجاري ويحدد يوم 25 أيار (مايو) يوم صمت انتخابي.

وأضاف اللحام أن المحكمة الدستورية العليا “رفضت طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية لأنها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها”.

وبعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتنافس في الانتخابات التي تجري في 20 و26 أيار (مايو) الجاري مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.

وحسب قرار مجلس الشعب السوري حدد يوم 20 أيار (مايو) الجاري لانتخابات السورين خارج سوريا، ويوم 26 أيار (مايو) موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية.

وتقدم لخوض الانتخابات 51 مرشحاً بينهم سبع نساء وهو أكبر عدد للمرشحين في تاريخ سوريا.

وينتمي عبد الله عبد الله، إلى محافظة حلب وهو من حزب الوحدويين الاشتراكيين أحد الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي عضو في مجلس الشعب السوري لدورتين سابقتين ووزير دولة من 2016 إلى 2020.

بينما المرشح محمود مرعي وهو من ريف دمشق يشغل رئيس مجلس المنظمة العربية لحقوق الانسان وأمين عام الجبهة الوطنية في سوريا.

وبشار الأسد من مواليد 1965، وانتخب لمنصب رئيس الجمهورية عام 2001 و2007 و2014 .

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