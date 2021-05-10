حقوق الانسان تحذر الحكومة

2021/05/10 | 14:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الاثنين، الحكومة من موجه اغتيالات تستهدف صناع الراي والكلمة الحرة.

وذكرت المفوضية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انها تحذر الحكومة من موجة جديدة لأستهداف وتصفية وأغتيال الناشطين والاعلاميين وصناع الرأي والكلمة الحرة والتي كان اخر ضحاياها " الناشط المدني ايهاب الوزني من محافظة كربلاء" والمراسل الصحفي لقناة الفرات الفضائية احمد حسن.

واضافت: انها تعد استمرار سيناريو التصفيات والاغتيالات والترهيب وتقييد الرأي وبوتيرة متصاعدة أمام عجز الاجهزة واللجان الحكومية المشكلة لكشف الجناة ووقف نزيف الدم ، يمثل أنتكاسة أمنية خطيرة وتحدي فاضح للمؤسسة الامنية والاستخبارية العراقية على المستويين المحلي والاتحادي.

داعية الحكومة لاتخاذ الإجراءات الامنية والاستخبارية لحماية اصحاب الكلمة والراي الحر، والاجهزة الامنية والتحقيقية المختصة بالجدية في عملها والكشف عن الجناة ومكاشفة الرأي العام بالجهات التي تقف وراء ذلك وبما يعزز ثقة المواطن بدورهم وقدراتهم بضمان حق الحياة والامان وحرية التعبير والراي وتعزيز الديمقراطية والسلام للشعب العراقي.

PUKmedia عن اعلام المفوضية

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