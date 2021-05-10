2021/05/10 | 14:14 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لويس ساكو : على المسيحيين الوحدة والحفاظ على وجودهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/10 | 14:14.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لويس ساكو : على المسيحيين الوحدة والحفاظ على وجودهم) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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