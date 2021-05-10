القبض على متهم بتزوير العملات الاجنبية وسط بغداد

2021/05/10 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين اعتقال متهم بتزوير العملات الاجنبية وسط العاصمة.

بيان للقيادة تلقته "السومرية نيوز" ذكر ان القوات الامنية تمكنت ومن خلال جهد استخباري دقيق من اِعتقال مُتَّهَم يقوم بِتَزويرِ الْعُمْلَة الْأَجْنَبِيَّةِ في منطقة المنصور،حيث نفذت قوة من اللواء (27) وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال المتهم بتزوير العملة الأجنبية (الدولار) وضبط بحوزته مبلغ (٣٦٨٠٠ دولار أمريكي) من فئة (100$) وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزائه وفق القانون.

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