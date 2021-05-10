نتيجة خلاف عائلي.. أب يطلق النار على اولاده

2021/05/10 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام اب باطلاق النار على اولاده بعد شجار عائلي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "خلافا عائليا ادى الى قيام اب باطلاق النار على اولاده ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد".واضاف ان "الحادث ادى الى مقتل احد الاولاد واصابة آخر".

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