اطلاق رواتب فئة معينة مع مكافئة

2021/05/10 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن وزير العمل عادل الركابي، اليوم الاثنين، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين مع المكافأة.

وقال الركابي في بيان انه “تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي ايار وحزيران من العام ٢٠٢١ ابتداءً من مساء يوم الاثنين الموافق ١٠-٥-٢٠٢١”.

واضاف الركابي ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها مع مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر”.

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