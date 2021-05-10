نقابة الصحفيين تدين محاولة اغتيال مراسل قناة الفرات

2021/05/10 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دانت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، محاولة اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية في الديوانية، مطالبة بالكشف عن الجناة وتقديهم الى القضاء.وقالت النقابة في بيان، انها “تدين محاولة الاغتيال التي استهدفت الزميل احمد حسن مراسل قناة الفرات الفضائية في الديوانية فجر يوم الاثنين 10/5”.وأضافت انها “تطالب السلطات الأمنية ذات العلاقة ببذل جهودها […]

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