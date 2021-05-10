رواتب شهرين للعمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات

2021/05/10 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير العمل عادل الركابي، الاثنين، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهرين مع المكافأة.

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وقال الركابي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيار 2021)، إنه "تم صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهرَي أيار وحزيران من العام ٢٠٢١ ابتداءً من مساء يوم الاثنين الموافق ١٠-٥-٢٠٢١".

وأضاف الركابي، أن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها مع مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر".

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