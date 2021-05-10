2021/05/10 | 14:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حصل “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، على وثيقة صادرة من محافظة النجف الأشرف، تضمنت طلباً قدمه المحافظ لؤي الياسري، الى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لإستثناء المحافظة من اجراءات الحظر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



محافظ النجف يطالب الكاظمي بإستثناء المحافظة من الحظر الشامل المركز الخبري الوطني.

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