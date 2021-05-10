2021/05/10 | 14:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الإثنين، من موجه اغتيالات تستهدف "صناع الرأي والكلمة الحرة"، فيما عدت ما حدث في كربلاء والديوانية "انتكاسة".

ووجهت المفوضية تحذيرها إلى الحكومة، 10 آيار/مايو، على خلفية اغتيال الناشط الكربلائي إيهاب الوزني، وإطلاق النار على المراسل الصحافي أحمد حسن.

اقرأ/ي أيضًا: إحصائية رسمية بعدد محاولات الاغتيال التي استهدفت صحفيين ونشطاء في العراق

وعد المفوضية في البيان لها، "استمرار سيناريو التصفيات والاغتيالات والترهيب وتقييد الرأي وبوتيرة متصاعدة أمام عجز الأجهزة واللجان الحكومية المشكلة لكشف الجناة ووقف نزيف الدم، انتكاسة أمنية خطيرة وتحدي فاضح للمؤسسة الأمنية والاستخبارية العراقية على المستويين المحلي والاتحادي".

ودعت المفوضية، الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات الأمنية والاستخبارية لحماية أصحاب الكلمة والرأي الحر"، وطالبت الاجهزة الأمنية والتحقيقية المختصة بـ "الجدية في عملها والكشف عن الجناة ومكاشفة الرأي العام بالجهات التي تقف وراء ذلك وبما يعزز ثقة المواطن بدورهم وقدراتهم بضمان حق الحياة والأمان وحرية التعبير والرأي وتعزيز الديمقراطية والسلام للشعب العراقي".

اقرأ/ي أيضًا:

عملية اغتيال ثانية..



فريق طبي يحاول إنقاذ الصحافي "أحمد حسن" في بغداد

اغتيال "إيهاب الوزني"..



رصاص الميليشيات يستبيح أيقونة الاحتجاج السلميّ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("انتكاسة فاضحة".. تحذير من موجة اغتيالات تستهدف صناع رأي في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("انتكاسة فاضحة".. تحذير من موجة اغتيالات تستهدف صناع رأي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).