باريس تدين اغتيال الناشط إيهاب الوزني: هجوم يستهدف العملية الديمقراطية وسلطة الدولة

2021/05/10 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدانت السفارة الفرنسية لدى بغداد، اليوم الاثنين، عملية الاغتيال التي تعرض لها الناشط الكربلائي إيهاب الوزني في كربلاء.

وذكرت السفارة في تغريدة أطلعت عليها (بغداد اليوم)، أنها "تدين بأشد العبارات اغتيال الناشط إيهاب الوزني من أمام منزله في كربلاء وتقدم التعازي الى عائلته وذويه".

وأضافت، "تعد هذه الجريمة بمثابة هجوم جديد يستهدف الشعب والعملية الديمقراطية وسلطة الدولة وينبغي ان لا تمر دون عقاب، مضيفة، ففي الوقت الذي تتهيأ فيه البلاد لانتخابات مهمة، بات من الضروري تحديد المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لضمان امن جميع المواطنين العراقيين".

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