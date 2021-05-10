2021/05/10 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، السفير العراقي في طهران نصير عبد المحسن وسلمته رسالة احتجاج على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء.وقالت الخارجية الإيرانية في بيان تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية تسلم السفير العراقي في طهران رسالة احتجاج المركز الخبري الوطني.

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