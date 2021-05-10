2021/05/10 | 14:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مزور للعملة الاجنبية وضبط مبالغ مالية مزورة بحوزته

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (10 أيار 2021)، القاء القبض على مزور للعملة الاجنبية وضبط مبالغ مالية مزورة بحوزته.

وذكرت الخلية في بيان، أن "التشكيلات الاستخبارية في اللواء (27) التابع لقيادة عمليات بغداد ونتيجة متابعات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على مزور للعملة الاجنبية في منطقة المنصور ببغداد".

وأضافت أنه "تم ضبط مبلغ ( 36800 دولار امريكي ) بحوزته من فئة( 100$)"، مبينة أنه "تم على الفور تسليم المتهم الى الجهات المختصة".

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