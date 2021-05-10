2021/05/10 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العمل تصرف الفروقات لاربعة اشهر وفق السُلَّم الجديد للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 14:41

واع/

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