داعش يهاجم خطوط الطاقة بين مدينتي التاجي والطارمية

2021/05/10 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

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اقدمت عناصر داعش، الاثنين، على ضرب الخط الناقل للتيار الكهربائي بين مدينتي التاجي والطارمية، مسببة بسقوط اسلاك الكهرباء على عدد من اليات وزارة الموارد المائية مما تسبب بحرقها بالكامل.

وقال مدير شرطة قضاء الطارمية العميد عادل الصالحي لـ NRT عربية، (10 أيار 2021)، ان"عناصر داعش اقدمت على ضرب الخط الناقل للتيار الكهربائي بين مدينتي التاجي والمشاهدة وبالتحديد في منطقة تل طاسه"،

واشار الى ان "الهجوم تسببه بسقوط اسلاك كهربائية على عدد من اليات وزارة الموارد المائية ما اسفر عن احتراقها بالكامل ".

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