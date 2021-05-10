واسط: العثور على جثة شاب عليها اثار اطلاق نار.. واعتقال متهم بقتل صديقه

2021/05/10 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بالعثور على جثة شاب عليها اثار اطلاق نار في ناحية شيخ سعد جنوبي محافظة واسط.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (10 أيار 2021)، ان "صباح اليوم تم العثور على جثة شاب بدى عليها اطلاق نار مرمية امام بيت اهله في ناحية شيخ سعد جنوبي محافظة البصرة".

واضاف، انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي حادث منفصل ذكر المصدر، ان "القوات الامنية القت القبض على متهم قام بقتل صديقه صباح اليوم في منطقة الجهاد بمركز مدينة الكوت".

واضاف، انه "قام باطلاق النار من مسدس في منطقة الرأس وارداه قتيلا"، مشيرا الى انه "عند التحقيق معه تبين انه كان متعاطي للمخدرات واعترف بقيامه بالجريمة".

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