وزارة الموارد المائية تكشف عن اجراء لانقاذ ديالى من شح المياه

2021/05/10 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن ايصال المياه لنهر خريسان بهدف معالجة الشح المائي في محافظة ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أنه “بتوجيه من وزير الموارد المائية تمت المباشرة بتدفق المياه لنهر خريسان من نهر دجلة ولأول مرة منذ سنوات”.

وأوضح أنه “تمّ تشغيل محطة ضخ تعزيز نهر خريسان التي تأخذ المياه من مشروع أسفل الخالص الذي يتغذى مباشرة من نهر دجلة بهدف معالجة الشح المائي في محافظة ديالى ولايصال المياه الخام لمحطات الإسالة”.

وأضاف أن “العملية جاءت لخدمة ما يقرب من الـ٤٥٠ ألف نسمة في مدينة بعقوبة والمناطق المحيطة بها”، مشيراً إلى “تنفيذها في وقت قياسي”.

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