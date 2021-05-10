محتجو ساحة الاحرار يعلنون استمرار التصعيد ثأرا لـ 'دماء الاحرار'

2021/05/10 | 14:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هدد محتجو ساحة أحرار كربلاء، الاثنين، بتصعيد التظاهرات "ثأرا لدماء الاحرار"، فيما طالبوا بالمحاسبة الفورية لقتلة الناشط إيهاب الوزني.

وقال المحتجون في بيان تلقى NRT عربية، (10 ’آيار 2021)، "ساحة أحرار كربلاء تطالب بالمحاسبة الفورية وتكليف العميد صباح سهيل المسعودي قائدا لشرطة كربلاء وتكليف اللواء اسماعيل كريم الگريطي مدير استخبارات كربلاء السابق ومدير شرطة الرصافة الحالي".

ولفتوا الى ان "كل ما ورد ليس لعلاقة أو تحابي لهؤلاء الأشخاص و لكن لما لديهم من خبرة في عمل التحقيقات، كون جل ما يطالب به أبناء المحافظة هو الكشف عن قتلة الشهيد المغدور ايهاب الوزني".

واكد المحتجون، "تصعيدنا مستمر و متصاعد يوما بعد يوم حتى الثأر لدماء الأحرار جميعهم و اولهم ايهاب الوزني و فاهم الطائي".

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