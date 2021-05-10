المرصد السوري: قتلى وجرحى بتفجير مزدوج استهدف مقاتلين في الجيش

2021/05/10 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقتل 7 من عناصر الجيش السوري ومسحلين، في منطقة البادية شرقي البلاد.

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وأشار المرصد إلى أن القتلى سقطوا جراء انفجار لغمين على الأقل كان قد زرعها تنظيم داعش في البادية شرقي محافظة حمص، لافتا إلى إصابة 18 آخرين بجروح مما يرشح ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود إصابات خطيرة.

وبلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 آذار من العام 2019 وحتى اليوم، 1415 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ149 من مليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، وفق المرصد.

وبين المرصد، أن "جميع القتلى سقطوا في هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب نهر الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب"، مشيراً إلى "مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم".

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