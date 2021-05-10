وزير الخارجية التركي في الرياض اليوم الاثنين

2021/05/10 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، أن وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، يتوجه إلى الرياض، الاثنين، في زيارة رسمية لمدة يومين لبحث العلاقات الثنائية مع السعودية.

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