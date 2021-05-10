السعودية تتصدر قائمة

2021/05/10 | 14:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، التي تتضمن عددًا من أبرز الشركات العائلية في الشرق الأوسط.ووفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، هيمنت الشركات السعودية على قائمة أقوى 100 …

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