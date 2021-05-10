السيد السيستاني يعزي الشعب الافغاني ويؤكد: على الدول الاسلامية القيام بواجباتها

2021/05/10 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم اية الله العظمى، السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، بواجب العزاء الى الشعب الافغاني، مطالبا الدول الاسلامية والمجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياتها وعدم ترك الشعب الافغاني وحيدا.وقال المكتب السيستاني في بيان، تلقت “الأيام نيوز” نسخة منه، ان “الجريمة المروعة التي راح ضحيتها عدد كبير من طالبات مدرسة سيد الشهداء في كابول في نهار […]

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