محافظ الديوانية يكشف حقيقة وجود صلة قرابة بين مراسل الفرات ومنفذ محاولة اغتياله

2021/05/10 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاثنين، حقيقة وجود صلة قرابة بين مراسل الفرات احمد حسن، ومنفذ محاولة اغتياله.وقال الشعلان في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “التصريحات الإعلامية التي نسبت […]

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