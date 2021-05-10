العمل تصرف الفروقات لأربعة أشهر وفق السُلَّم الجديد للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية

2021/05/10 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن صرف الفروقات (المتراكم) للأشهر الأربعة الماضية وفق السُلَّم الجديد للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمَّ إطلاق الفروقات (المتراكم) للأشهر الأربعة الماضية (كانون الثاني، وشباط ، وآذار، ونيسان) وفق السلم الجديد للمستفيدين من اعانات الحماية الاجتماعية بمبلغ إجمالي يصل إلى أكثر من (٣٧٧) مليار دينار"، داعيا الأسر إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلُّم الفروقات".

وطالبت هيئة الحماية الاجتماعية بحسب البيان "الأُسر المستفيدة كافة بالالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بالجائحة عند الاستلام حفاظاً على الصحة العامة".

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