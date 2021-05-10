الخارجية الإيرانية: نأمل ان تؤدي محادثاتنا مع السعودية في بغداد الى تفاهم حقيقي

2021/05/10 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت الخارجية الإيرانية مجددا على الحوار القائم بين طهران والرياض والذي احتضنته مؤخرا العاصمة العراقية بغداد.

وأقر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، بحصول محادثات بين طهران والرياض في بغداد، تناولت العلاقات الثنائية وملفات إقليمية، معربا عن أمله تؤدي تلك المحادثات الى تفاهم حقيقي بين إيران والسعودية خاصة فيما يخص العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية وحل الخلافات بين البلدين، في حين شدد خطيب زادة على ان التوترات في المنطقة ليست في مصلحة إيران ولا السعودية.

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