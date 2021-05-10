اغتصاب الرحم ومخالب المستوطنين - شوقية عروق منصور

#شوقية_عروق_منصور نعلم الآن أن القطيع التطبيعي العربي يثرثر ، ويحاول اصدار نشرات الشجب والاستنكار ، ونعرف أنهم ينصبون خيام السيرك الكلامي حيث يلعبون على حبال العبارات ، كل رئيس أو ملك أو وزير يقفز في الهواء أو يرقص رقصته المعتادة حسب قانون جاذبية التطبيع أو جاذبية الرضى الأمريكي.
قبل أسبوع نشرت جريدة " هآرتس " في ملحقها قصة الفتاة الفلسطينية التي قامت بزيارة شقيقها السجين الأمني ، لكن بعد الزيارة قامت إدارة ا ......
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