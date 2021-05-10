إصابة صحافي عراقي بجروح خطرة غداة اغتيال ناشط بارز

2021/05/10 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية (العراق)-(أ ف ب) – أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطرة نتيجة تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية فجر الإثنين، غداة مقتل الناشط المعروف بمناهضته للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في مدينة جنوبية أخرى هي كربلاء.وقال شاهد عيان كان برفقة الصحافي حين وقعت محاولة الاغتيال قرابة الساعة الأولى فجراً (الأحد 22:00 ت […]

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