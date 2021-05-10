أكثر من 300 جريح مع تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى

2021/05/10 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس-(أ ف ب) – أوقعت المواجهات الدائرة الاثنين بين مصّلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، أكثر من 300 جريح غالبيتهم من الفلسطينيين بعد نهاية أسبوع اتسمت بصدامات عنيفة.ومع تدهور الوضع، يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة مغلقة بطلب من تونس يتناول الوضع في القدس الشرقية التي احتلتها […]

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