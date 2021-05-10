ارتفاع حصيلة جرحى اقتحام المسجد الأقصى إلى 278

2021/05/10 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين التعامل مع 278 إصابة بينها إصابات خطيرة في الوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين باختناق، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر في بيان صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن “هناك 5 إصابات خطيرة جدا جراء قمع القوات الإسرائيلية للفلسطينيين للمعتكفين في المسجد الأقصى.

وعلى صعيد آخر، حاصرت القوات الاسرائيلية البلدة القديمة من القدس منذ ساعات الصباح، وأغلقت عددا من الطرقات والشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، من أجل تأمين مرور المستوطنين.

وأفاد شهو دعيان، بأن “المئات من الجنود انتشروا في مختلف أرجاء المدينة المقدسة وفي الأحياء والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، وأجبروا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ودققوا في هويات المارة للتضييق عليهم وتسهيل مرور المستوطنين”.

ومن المتوقع أن ينطلق المستوطنون في مسيرة يحملون فيها الأعلام الإسرائيلية من باب العمود وصولا إلى حائط البراق، ويتجمعون في ساحة البراق في السادسة مساء، ومن المقرر أن تنطلق مسيرة مماثلة من باب الخليل وصولا لحائط البراق للنساء المستوطِنات أيضا.

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