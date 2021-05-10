جمانة الغلاي: تلقينا طلبات بالانسحاب من الانتخابات

2021/05/10 | 15:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين، وجود طلبات بالانسحاب من الانتخابات التشريعية، على خلفية اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني.

وكانت احزاب وشخصيات قد اعلنت امس عن انسحابها من الانتخابات التشريعية، مطالبين حكومة الكاظمي بمحاربة السلاح المنفلت وضمان انتخابات نزيهة وشفافية بعيدة ومحاسبة قتلة الصحفيين والناشطين.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية لـPUKmedia: ان عدة طلبات وصلت المفوضية للانسحاب في الانتخابات التشريعية في 2021/10/10، موضحة، ان المفوضية لن تبت في تلك الطلبات قبل الانتخابات.

واضافت: ان المفوضية ستتجاهل تلك الطلبات وفق القانون لما بعد انتهاء العملية.

PUKmedia خاص

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