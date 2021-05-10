'اشتهر بتقبيل مرضى كورونا'.. القبض على معالج روحاني شهير في العراق (صورة)

2021/05/10 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة شرطة المثنى، الاثنين، اعتقال شخص يدعى "ابو علي" يعالج المواطنين المصابين بكورونا بالروحانيات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المثنى علي الرماحي لـ NRT عربية، (10 أيار 2021)، ان "شخصا اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى عدم وجود فايروس كورونا وكان يقبل المصابين من فمهم لتوضيح عدم وجود فيروس ويعالجهم بالروحانيات".

واضاف الروحاني، ان "وزارة الصحة رفعت دعو قضائية على المدعو ابو علي".

واشار الى انه "تم القاء القبض عليه وجمع ادواته المستخدمة لعلاج المصابين وتدوينها كمبرز جرمي".

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