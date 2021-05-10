الامن النيابية: الفترة المقبلة ستشهد استهدافات وحالات قتل متزايدة.. وتكشف السبب

2021/05/10 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت لجنة الامن والدفاع النيابية ، الاثنين، ان المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في موجات القتل والاغتيال.

وذكر عضو اللجنة عباس سروط في تصريح لـ NRT عربية، (10 أيار 2021)، ان "ازياد الاستهدافات في الفترة القادمة هو نتيجة تقرب الانتخابات وضعف الحكومة في الوقت الحاضر وعدم الكشف عن الجناة عامل مساعد للقتلة بان يستمروا بهذا المنوال".

واضاف، انه "ذكرنا في نقاط متعددة ان عوامل سياسية وخلافات شخصية وحتى العشائرية ممكن ان تستفيد من حالة الضعف المعتمة على البلاد".

ورجح سروط، ان "البرلمان سيطالب باستضافة الوزراء الامنيين للوقوف على هذا الخلل وازديا حالات الاغتيال، لان اكثر من جهة ممكن ان تستفيد منها".

N.A

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