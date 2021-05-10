2021/05/10 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الوصول الى مخبأ يضم صواريخ طائرات وعبوات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٨ من الوصول الى مخبأ تابع لداعش".

وبينت، أن "المخبأ ضم ٦ صواريخ للطائرات الحربية، ٥ قنابر هاون عيار 120ملم، ٢ عبوة ناسفة على شكل اسطوانة غاز، في منطقة العواصل بالرمادي الانبار"، مشيرة إلى "قيام مفارز هندسة المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تصل الى مخبأ صواريخ طائرات وعبوات في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تصل الى مخبأ صواريخ طائرات وعبوات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).