2021/05/10 | 15:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علقت الإمارات، الاثنين، دخول المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا اعتبارات من، نهاية يوم الأربعاء، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن قرار الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "يشمل تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات".

ويأتي القرار الجديد بعد أن علقت الإمارات دخول المسافرين القادمين من الهند بسبب ما تشهده البلاد من تفشي كارثي لفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية أدت إلى تسجيلها أرقاما قياسية في الإصابات والوفيات.

وستسمح الإمارات بنقل المسافرين منها إلى تلك الدول عبر الرحلات المستمرة، فيما تسمح أيضا بنقل الفئات المستثناة من القرار وهم مواطنو الدولة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال الخاصة وأصحاب الإقامة الذهبية في الدولة الخليجية وذلك شرط الالتزام بإجراءات وقائية صارمة تشمل الحجر 10 أعوام.

وأكدت الإمارات أنه يشترط على المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تصدر قرار حظر دخول مواطني بلدان آسيوية وتستثني رحلات محددة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تصدر قرار حظر دخول مواطني بلدان آسيوية وتستثني رحلات محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).