2021/05/10 | 15:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مستشفى الجملة العصبية في بغداد، الإثنين، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها المراسل أحمد حسن بعد تعرضه إلى محاولة اغتيال.

وأجرى فريق طبي متخصص في مستشفى جراحة الجملة العصبية، 10 آيار/مايو، عملية طارئة لمراسل قناة "الفرات، تم خلالها رفع جزء من عظم الجمجمة وإزالة ورفع النزف تحت وداخل الدماغ، وفق بيان صدر عن المستشفى.

وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي، إن "المريض نقل إلى طوارئ مستشفانا من مستشفى الديوانية وهو بحالة خطرة جدًا"، مشيرًا إلى أنّ "الفحوصات أكدت إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس، ونقل فورًا إلى صالة العمليات".

اقرأ/ي أيضًا: عملية اغتيال ثانية..



فريق طبي يحاول إنقاذ الصحافي "أحمد حسن" في بغداد

وأضاف، أنّ "فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور محمد رشاد الجواهري تمكن من القيام بعدة إجراءات بعملية معقدة في خطوة أولى لإنقاذ المصاب".

من جانبه قال الجواهي، رئيس الفريق الطبي وأخصائي جراحة الدماغ والفقرات، إنّ الفريق شخص "وجود مدخل ومخرج للمقذوف الناري الذي أصابه ما تسببه له بنزف في أماكن عديدة بالدماغ".

وأضاف، أنّ الفريق الطبي تمكن من "رفع النزف من تحت وداخل الدماغ وتحت الأم القاسية وتحت الأم العنكبوتية وبين الدماغ والأم الجافية، لمنع الضغط على المناطق الحساسة في الدماغ، وتكللت العملية بالنجاح ونقل على إثرها إلى العناية المركزة تحت المراقبة".

وأطلق مسلح مجهول، الإثنين، النار على مراسل صحافي في محافظة الديوانية جنوب بغداد، بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء.

ونقل حسن إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الديوانية، قبل أن يحال إلى مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد لخطورة الإصابة.

اقرأ/ي أيضًا:

اغتيال "إيهاب الوزني"..



رصاص الميليشيات يستبيح أيقونة الاحتجاج السلميّ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| عملية إنقاذ معقدة.. توضيح طبي حول حالة المراسل أحمد حسن) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| عملية إنقاذ معقدة.. توضيح طبي حول حالة المراسل أحمد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).