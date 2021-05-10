مواطن يسلم قسم حماية الآثار والتراث 54 قطعة أثرية و33 مسكوكة

2021/05/10 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، تسلم قسم حماية الآثار والتراث 54 قطعة اثرية و33 مسكوكة، من أحد المواطنين.وذكر اعلام المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بالتنسيق مع مفتشية اثار محافظة النجف الاشرف باشرت مفارز قسم حماية شرطة الاثار وبأشراف مباشر من قبل مدير القسم الى قضاء المشخاب واللقاء بأحد المواطنين الذي بلغ عن العثور على قطع اثرية عددها 54 متنوعة الاشكال منها نحاسية وخزفية".وأشارت "حيث يدل هذا العمل مدى التعاون المستمر بين المواطنين وقسم حماية الاثار في شرطة النجف"، داعية المواطنين عند العثور على قطع اثرية "الاتصال بالخط الساخن 104 والابلاغ عن وجودها".

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