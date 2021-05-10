تعرف على طريقة تشغيل أكثر من حساب “واتسآب” على جهاز واحد

2021/05/10 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يسعى عدد كبير من الناس لفتح حسابات “واتسآب” الخاصة بهم على نسخة الويب، لكنهم يواجهون مشكلة في عدم تمكنهم من تشغيل أكثر من حساب على جهاز واحد.ويلجأ الناس لتشغيل أكثر من حساب على واتسآب، بسبب حاجتهم إلى حساب خاص بالعمل وآخر خاص للأمور الشخصية والترفيه.ولفتح أكثر من حساب واتسآب على جهاز […]

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