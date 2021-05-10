آخر تطورات كورونا كورونا حول العالم

2021/05/10 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,294,812 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر(كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الإثنين عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 158,221,430 شخصا بالفيروس منذ ظهوره.



وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وسجلت الأحد 10378 وفاة إضافية 686,590 إصابة جديدة في العالم.وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الهند (3754) والبرازيل (1024) وكولومبيا (495).والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (581,755) والإصابات (32,707,993)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 422,340 وفاة و15,184,790 إصابة، ثم الهند مع 246,116 وفاة (22,662,575 إصابة) والمكسيك مع 218,985 وفاة (2,365,792 إصابة) والمملكة المتحدة مع 127,605 وفيات (4,434,860 إصابة).

بين الدول الأكثر تضررا تسجل المجر أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 295 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها جمهورية تشيكيا (277) ثم البوسنة (268) ومونتينيغرو (245) ومقدونيا الشمالية (244).

وسجلت أوروبا بالإجمال حتى الإثنين في الساعة 10,00 ت غ 1,092,979 وفاة من بين 51,550,082 إصابة، فيما سجلت أميركا اللاتينية والكاريبي 954,972 وفاة (29,931,605 إصابات) وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 606,381 وفاة (33,994,659 إصابة).وسجلت آسيا 379,747 وفاة (29,970,589 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 135,224 وفاة (8,094,629 إصابة).



وسجلت إفريقيا 124,449 وفاة (4,635,864 إصابة) وأحصت أوقيانيا 1060 وفاة (44,011 إصابة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

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